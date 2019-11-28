В Днепре мужчина залез в чужую квартиру, но после попытки хозяина его задержать он потерял сознание и умер

В четверг, 28 ноября, неизвестный мужчина забрался в квартиру на улице Макарова в городе Днепр, с целью ее ограбления, и умер после того, как хозяин схватил его.

Об этом сообщает «Информатор».

По словам хозяина квартиры, он услышал подозрительный шум у себя в коридоре. Выйдя из комнаты он увидел испуганного мужчину, который заверил, что ничего не крал. Хозяин квартиры настаивал на том, чтобы вор дождался приезда полиции, однако последний начал сопротивляться, из-за чего мужчине пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание.

Мужчину пытались откачать и хозяин квартиры и медики, которые приехали позже, но безуспешно. Спустя несколько минут врачи скорой помощи констатировали смерть.

«То ли мужчине стало плохо на нервной почве, то ли причина в другом — сейчас выясняют правоохранители. По неофициальной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно надавил ему на грудь, из-за чего мужчина умер от так называемого синдрома длительного сдавливания. Тем не менее, этот факт не подтвержден», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и судмедэксперт — все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как на Николаевщине вор совершил кражу с охраняемой территории тюрьмы – теперь он там проведет ближайшие годы.