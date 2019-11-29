Под суд отдали секретаря Бориспольского горсовета, которого Зеленский назвал разбойником

В Киевской области будут судить секретаря Бориспольского городского совета, который обвиняется в хулиганстве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Напомним, что секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета и избил его – «без какого-либо объяснения нанес потерпевшему телесные повреждения, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц». В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит штраф от 850 гривен до ограничения свободы на срок до пяти лет.

Годунок стал известен после того как между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла перепалка на официальном мероприятии. В результате спора Зеленский заявил, что Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. Президент назвал чиновника «разбойником» и выгнал его из зала.