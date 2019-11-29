Минюст планирует массовое закрытие тюрем и сокращение сотрудников исправительных колоний

Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за освободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на презентации «To do list» Минюста 28 ноября, сообщает «Укринформ».

- Три ключевые цели, которых мы планируем достичь: это доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы работников. К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет, - сказал Малюська.

В этом контексте он выразил надежду, что после этого сокращения Минюст сможет существенно увеличить заработные платы остальных работников и «хоть как-то привести в нормальное состояние» учреждения, которые останутся функционировать.

Малюська также сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

- За счет этих средств мы сможем покрывать расходы на пребывание лиц в обычных следственных изоляторах. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работающая, и в дальнейшем попытаемся расширить этот эксперимент, если он окажется успешным, на всю территорию Украины. Для этого надо будет немножко изменить законодательство, но это тоже в наших первоочередных планах.

Напомним, что ранее Николаевское СИЗО хотели перенести в Ольшанскую колонию.