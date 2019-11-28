В Херсонской области задержали банду рэкетиров, которые избили бизнесмена и угрожали убить его семью

В Херсонской области спецназ полиции и СБУ задержал двух членов этнической преступной группировки, которые похищали людей и автомобили, а также вымогали деньги у жителей районного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Злоумышленники держали в страхе жителей целого районного центра в Херсонской области. Они запугивали граждан и вымогали несуществующие долги под угрозой физической расправы. Зафиксирован факт вымогательства у местного жителя двух тысяч долларов под надуманным предлогом», - сообщили в полиции.

- Злоумышленники угрожали мужчине убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения «долговых» требований. При этом мужчине нанесли телесные повреждения. Кроме того, для обеспечения уплаты средств они угнали автомобиль, - отметил начальник полиции в Автономной республике Крым и Севастополе Виталий Стрижак.

Задержание провели после того, как рэкетиры получили всю сумму, которую они вымогали. Злоумышленникам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве группа вымогателей хотела «выбить» из бизнесмена несуществующий долг.