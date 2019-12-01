«Профнепригодный человек», – адвокат считает, что Рябошапка должен выяснить причастность Дунаса к злоупотреблениям его зама Божило

Адвокат Владимир Тимошин предполагает, что Тарас Дунас на должности прокурора Николаевской области мог знать о действиях его заместителя Степана Божило при захвате завода «Конкордпласт 2000» и о ряде других злоупотреблений прокуроров, поэтому с этим должен разобраться Генеральный прокурор Украины Руслан Рабошапка.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции на тему «Прокуратура как главный куратор и пособник рейдерство в области», которая состоялась в четверг, 28 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Если прокурор Николаевской области Тарас Дунас не знал, чем занимается его заместитель, то это профнепригодный человек. Потому я не могу говорить, что он знал, я могу выводы такие сделать. Если прокурор области не знает, что делает не прокурор района, а непосредственно твой заместитель, то это профнепригодный человек. И тогда Рябошапка [Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, - ПН] должен сегодня задать вопрос заведующему кадрами [Дунас сейчас откомандирован на должность исполняющего обязанности начальника Департамента кадровой работы и государственной службы ГПУ, - ПН]: «Ты знал или не знал?. Если знал, то извиняемся, а если не знал, то тоже извиняемся», – сказал Тимошин.

Кроме того Тимошин отмечал, что еще один заместитель прокурора Николаевщины – Назар Степанчак, также игнорировал попытки оперативно разобраться с делом о рейдерстве «Конкордпласт 2000».

Как известно, адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

Напомним, как ранее журналист заявил, что экс-прокурор Николаевской области Тарас Дунас и его первый заместитель Александр Белоус были фигурантами уголовного производства, открытого СБУ по факту создания схемы по вымогательству взяток.

А несколько ранее, во время 14-часового пресс-марафона с Президентом, Зеленскому пожаловались, что экс-прокурор Николаевщины Дунас «отжимал землю» у людей. Зеленский пообещал спросить у Генпрокурора Руслана Рябошапки о том, был ли причастен Тарас Дунас к этому.