Контрразведка СБУ задержала иностранца, пытавшегося незаконно вывезти из Украины двигатели к бронемашинам

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили незаконный вывоз из Украины в страны ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Спецслужба 21 ноября задержала иностранца, который пытался вывезти за пределы Украины товар военного назначения – дизельный двигатель марки УТД20С1. В коммерческой структуре, связанной с фигурантами уголовного производства, нашли 20 дизельных двигателей марки УТД20, которые готовились к вывозу за границу. Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. У злоумышленников также нашли 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства о нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, и подделке документов.

Напомним, что ранее главный фигурант оборонного скандала, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из СИЗО под залог в 10 миллионов гривен.