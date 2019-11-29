Задержанный на Ровенщине «вор в законе» проведёт до полугода в Николаевском пункте временного пребывания

Задержанный в Ровенской за нелегальное пересечение границы Тенгиз Чара, известный в криминальном мире как «вор в законе» «Тенго Питерский», до полугода проведет в Николаевском пункте временного пребывания иностранцев.

Об этом пишет UA:Рівне.

Напомним, в Ровенской области сотрудники Нацполиции задержали «вора в законе» по прозвищу «Тенго Питерский» или «Тенго Гальский» (настоящее имя - Тенгиз Чарая).

Соответствующий иск областного управления Государственной миграционной службы во вторник, 26 ноября, удовлетворил Ровенский городской суд. Как рассказала начальник управления Лилия Драпчинская, судебное заседание проходило в режиме видеоконференции между Ровно и Николаевом.

«В случае, если лицо иностранца не установлено ​​и он находится в Украине нелегально, то до шести месяцев разрешается для идентификации его задержать и поместить в пункт временного содержания. Мы его поместили на трое суток, в Николаев увезли, решением моим - начальника управления, а суд рассмотрел и удовлетворил наше исковое заявление до шести месяцев. Это не значит, что он будет сидеть шесть месяцев. Если ему, - так как он заявлял в судебном заседании, - уже везут паспорт из Киева, то мы будем принимать решение о его дальнейшей депортации тогда, когда появятся документы. У нас территориально обслуживает пункт временного содержания на Волыни, но учитывая, что это категория не просто нелегал, а криминальный авторитет, то условия для него созданы безопасные, с точки зрения исчезновения, это в Николаеве», - рассказала Драпчинская.

Как известно, на протяжении последних трех лет «Тенго Питерский» несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Тенго Гальского» в 2016-2018 годах пять раз авиарейсами выдворяли в Турцию.

В отличие от законодательства Грузии и России, законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», поскольку отсутствует уголовная ответственность за их действия и статус, и таких лиц в Украине ожидает максимум — принудительная депортация. Как известно, в 2016 году большинство николаевских нардепов «саботировали» голосование за законопроект против «воров в законе».