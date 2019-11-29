На Херсонщине полиция Крыма пресекла работу насосной станции, которая незаконно добывала ресурсы для оккупантов

В Херсонской области правоохранители пресекли незаконную добычу, а также использование недр Украины оккупационными властями Крыма. Оккупанты накрали ресурсов на 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции со ссылкой на начальника Главного управления в АР Крым и Севастополе Виталия Стрижака.

Оккупанты полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовала насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области.

Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 миллионов гривен.

- Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш «Крымский содовый завод». Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма, - сообщил Стрижак.

Он также добавил, что 27 ноября правоохранители с участием представителей Херсонской облгосадминистрации, «Херсоноблэнерго», а также представительства президента Украины в Крыму провели санкционированный обыск в помещении насосной станции.

На территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается в содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма к этой насосной станции.

Проведены также обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. Изъято значительное количество документации, созданной представителями РФ на временно оккупированной территории.

По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в начале 2018 года террористическая «ДНР» сообщила о планах затопить шахту «Юнком», а в апреле заявили, что к концу месяца с шахты уберут все насосы для откачки воды. Прокуратура Донецкой области квалифицировала затопление боевиками «ДНР» радиоактивной шахты «Юнком» как экоцид