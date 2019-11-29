«Николаевоблтеплоэнерго» до вечера отключит одну их котельных в Корабельном районе города

В Корабельном районе Николаева, в связи с проведением регламентных работ и плюсовой температурой воздуха, в пятницу, 29 ноября с 12:00 до 18:00 остановят котельную по улице Самойловича, 42.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

После восстановления работы котельной балансодержатели внутридомовых систем отопления должны самостоятельно возобновить работу систем отопления жилых домов путем удаления воздуха из системы.

При возникновении трудностей жителей Корабельного района просят обращаться по телефонам: 0512 22-11-66

0512 58-01-05

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов.