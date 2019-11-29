В Николаеве сержант ВСУ угнал служебное авто, а когда закончилось горючее, пытался похитить гражданский «Mercedes» с женщиной в салоне

В Николаеве в четверг, 28 ноября, сержант одной из воинских частей угнал служебный автомобиль, а когда в том закончилось горючее, попытался угнать машину николаевца.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Днём в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в микрорайоне Варваровка мужчина в военной форме пытался угнать его «Mercedes Benz». Мужчина стоял возле своей машины, когда к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его «Chevrolet Niva». Мужчина согласился и пошел в авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а сел в его «Mercedes» и заводит его.

В салоне находилась жена владельца, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль вскочил и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил «Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, оставив «Chevrolet Niva», на которой передвигался.

Получив сообщение о преступлении, полицейские начали розыск преступника, и уже через несколько часов принятых оперативно-розыскных мероприятий задержали его. Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем «Chevrolet Niva», а когда в нем кончилось горючее, решил похитить «Mercedes».

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством») и задержали мужчину. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина устал нести сумки и попробовал угнать два «Жигули» – после неудачи он обокрал один из них и поджег окурком.