В Лондоне полиция со стрельбой задержала мужчину, который с ножом нападал на людей на мосту

Лондонский мост вечером в пятницу оцепила полиция из-за стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что очевидцы видели группу мужчин, вовлеченных в драку на мосту. Затем прибыла полиция и были произведены выстрелы.

Полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям возле места происшествия следовать указаниям полицейских на месте.

В Sky.News сообщили, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.

London Bridge Attack pic.twitter.com/1R6v0j1o51 — Wolfgang Kitzler (@wolfgangert) November 29, 2019

Обновлено 17:39 Позже в полиции Лондана заявили, что нападавший не застрелен, а задержан. Об этом сообщает пресс-служба Лондонской полиции в Twitter.

Как сообщется, мужчина был задержан полицией после того, как силовики оцепили мост.

«Мы считаем, что несколько человек получили ранения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Лондоне, в ночь на 4 июня 2017 года, фургон въехал в людей на Лондонском мосту, после чего из автомобиля вышли три человека и напали на прохожих с ножами в районе рынка Боро-маркет.

Всех троих убили полицейские. Как сообщается, на террористах были муляжи бомб. Ответственность за атаку взяло «Исламское государство». В результате теракта погибли 7 человек, еще 48 ранены.

Позже полиция опубликовала видео спецоперации по ликвидации террористов ИГИЛ в Лондоне.