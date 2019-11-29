На Харьковщине неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами, суммах которых на данный момент устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что информация о взрыве банкомата на улице Рассветной в городе Первомайск поступила в 2:59 29 ноября.

«Неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. Сумма украденных средств устанавливается. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», - рассказали в полиции.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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