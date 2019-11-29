В Запорожской области СБУ задержала начальника Госгеокадастра – оформлял незаконные земельные сделки

Сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачили директора одного из отделов Госгеокадастра в Запорожской области на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектары земли в заповедной зоне.

«В течение 2018 года чиновник оформил на подставных лиц несколько земельных участков в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Затем для противоправной легализации государственная земля была несколько раз перепродана», - говорится в сообщении.

Ущерб государству оценили в почти миллион гривен.

Отмечается, что во время обысков по месту работы фигуранта дела силовики изъяли документацию, которая подтверждает незаконные сделки с землей.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливаются причастные к незаконным земельным сделкам.

Напомним, ранее Кабмин поручил новому главе Госгеокадастра отстранить от работы всех региональных руководителей.