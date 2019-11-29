В Николаеве мошенница под предлогом «обряда очищения» выманила у пенсионерки 70 тысяч гривен

В Николаеве мошенница отобрала у 80-летней пенсионерки 70 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пенсионерка сообщила, что 27 ноября около 14:30 к ней домой на улицу Адмиральскую пришла неизвестная женщина, которая представилась работницей социальной службы. Во время разговора она сказала, что обладает «сверхъестественными способностями», поэтому увидела, что якобы на пенсионерку наложили порчу, и предложила от нее избавить. Якобы для этого пенсионерке необходимо было показать все имеющиеся деньги. По словам пострадавшей, аферистка сначала разложила купюры на диване, якобы проводя процедуру «очищения», после чего сложила их в конверт. Уже когда злоумышленница ушла, женщина обнаружила, что вместо денег у нее сувенирные купюры.

А жителю Южноукраинска на мобильный позвонил аферист, который выдал себя за работника банка и сообщил о якобы проблемах с банковской карточкой. По словам, мошенника, кто-то пытался взломать мобильное приложение и присвоить деньги. После этого через несколько минут мужчине позвонил «представитель» службы безопасности банка и по его рекомендациям пострадавший перевел со своего счета на мобильный номер 50 тысяч гривен якобы с целью обеспечения их неприкосновенности. Как выяснилось, мужчина стал жертвой мошенников.

Напомним, что ранее жительница Николаева отдала мошенникам 70 тысяч гривен, потому что поверила, что её дочь задержала полиция.