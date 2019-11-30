Из Украины пытались вывезти партию героина – наркотик спрятали в грузовике с фанерой

Украинские пограничники на границе со Словакией пресекли попытку вывезти в Словакию наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Грузовиком управлял гражданин Украины, он прибыл в пункт пропуска «Ужгород». На автомобиле везли груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию.

Однако ввиду анализа рисков, что среди подобного груза могут перевозиться запрещенные вещи, пограничники инициировали углубленный осмотр вместе с представителями фискальной службы. В ходе проверки внутри фанеры нашли тайник, в котором находилось вещество темно-коричневого цвета.

Экспресс-анализ показал, что это вещество может быть героином. Вещество направили на экспертизу, также устанавливается его вес.

Напомним, что николаевская полиция с начала года изъяла более 100 килограммов наркотиков.