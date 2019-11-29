Полиция задержала жительницу Новой Одессы, подозреваемую в сутенерстве

В Новой Одессе задержали 25-летнюю женщину, которая занималась сутенерством.

Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре.

Задержание провели сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Подозреваемая на протяжении длительного времени занималась сутенерством на территории Николаева.

Женщина подыскивала девушек, которые находились в трудном материальном положении, и втягивала их в занятие проституцией. Половину денег, полученных от «клиентов», она оставляла себе. Сейчас ей объявили о подозрении по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией»).

Напомним, что ранее в Николаеве провели масштабную спецоперацию по задержанию троих сутенерш и таксиста, которые организовали бордели для моряков-иностранцев.