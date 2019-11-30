В Киеве ночью неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги

В субботу ночью, 20 ноября, в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка финансового учреждения. Пострадавших нет.

По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается.

«Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направленные на установление и задержание подозреваемых лиц», – говорится в сообщении.

По информации ДТП.kiev.ua, взорван банкомат «Ощадбанка». По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро «Славутич» на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

Стоит отметить, что аналогичное преступление накануне произошло в Харьковской области. Там неизвестные также взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.