На Широколановском полигоне обнаружен труп мужчины, который ранее проходил там службу

Вечером 28 ноября, на Широколановском военном полигоне в Николаевской области был обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N» со ссылкой на военнослужащиих одной из воинских частей, которые в настоящее время находятся на полигоне.

Труп мужчины средних лет случайно обнаружили военнослужащие. Из одежды на умершем были одни трусы. О страшной находке было сообщено командованию. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Николаевского райотдела полиции, а также представители военной службы правопорядка.

Личность умершего вскоре была установлена — им оказался житель Одесской области, который ранее проходил службу в одной из воинских частей.

Два года назад военнослужащий дезертировал из армии и всё это время скрывался от правохранителей. Осенью нынешнего года его место пребывания было установлено. Сбежавший был задержан и доставлен в воинскую часть на Широколановском полигоне. Источник утверждает, что 6 ноября, военнослужащий был полностью рассчитан и отпущен домой. После этого он покинул пределы части.

Каким образом мужчина оказался мёртвым без одежды на полигоне, предстоит выяснить следствию.

Напомним, ранее в Каховке спецназ полиции задержал военнослужащего, разыскиваемого за дезертирство, который забаррикадировался в доме и взял в заложники женщину.