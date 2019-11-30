Разбои, грабежи, похищения людей: Полицейские Запорожской области задержали банду, которую подозревают в 20 тяжких преступлениях

В Запорожской области полицейские задержали 5 членов банды, подозреваемых в совершении 20 тяжких преступлений.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Установлено, что организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38-ми лет.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления: разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

Злоумышленники также угрожали правоохранителям, которые документировали противоправную деятельность банды.

Правоохранители провели 46 обысков в помещениях фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС. По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

Напомним, в Херсонской области спецназ полиции и СБУ задержал двух членов этнической преступной группировки, которые похищали людей и автомобили, а также вымогали деньги у жителей районного центра.