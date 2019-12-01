Петербуржского профессора Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве любовницы, перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы

Петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей молодой сожительницы Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката ученого Александра Почуева.

«Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы», - сказал защитник.

Напомним, что 11 ноября суд в Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего преподавателя университета Соколова за убийство своей 24-летней сожительницы, аспирантки Ещенко. Соколов признал вину в этом преступлении. Следствие установило, что девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и утопил его части в реке Мойке.