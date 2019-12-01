В центре Николаеве неизвестные напали, брызнули баллончиком в лицо и избили журналиста Влащенко

В Николаеве неизвестные напали на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко. Перед избиением ему в лицо брызнули из газового баллончика.

Об этом сообщает издание «Новости-N»

Как сказано в сообщении, нападение произошло субботу вечером, 30 ноября, в самом центре Николаева.

«Нападение произошло примерно в 22.30, на ул. Садовой, у подъезда дома, в котором живет журналист. Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших — один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало», - пишет издание.

После того, как нападавший/нападавшие скрылись, Александр Влащенко подняться в квартиру, откуда его близкие позвонили в полицию и «скорую помощь».

Врач прибывшей бригады «скорой» диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства. «Скорая» отвезла пострадавшего в больницу скорой медицинской помощи.

По словам коллег Александра, в данный момент он находится в больнице, где проходит все предусмотренные в подобных случаях диагностические процедуры. Коллеги журналиста уверены, что нападение - это не попытка ограбления, а нападение "по идеологическим мотивам", так как никто ничего не забрал, хотя у Александра при себе была дорогостоящая фототехника.

Александр Влащенко уже не в первый раз подвергается нападениям. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли — она застряла глубоко в ткани головного мозга. Тогда милиция сумела найти нападавших, они были приговорены к длительным срокам лишения свободы.