«Профессиональная работа полиции на всех уровнях»: подозреваемых в подрыве и ограблении отделения «Ощадбанка» в Киеве задержали

В воскресенье, 1 декабря, полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве отделения «Ощадбанка» в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Как известно, Злоумышленники, которые в субботу ночью, 20 ноября, подорвали банкомат на улице Энтузиастов в Киеве, похитили 250 тысяч гривен, при этом сильно пострадало само помещение отделения «Ощадбанка».

«Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства», – сообщил Пышный.

«Несомненная, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управление полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности Ощада», – отметил он.

Стоит отметить, что аналогичное преступление накануне произошло в Харьковской области. Там неизвестные также взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.