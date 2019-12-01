«Подобные нападения недопустимы в мирном городе», – губернатор Александр Стадник о ночном избиении николаевского журналиста

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что ситуация с нападением на журналиста теперь на личном контроле начальника Главка полиции, а сам пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом глава ОГА написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в ночь на 1 декабря в Николаеве неизвестные напали на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко. Перед избиением ему в лицо брызнули из газового баллончика.

«Жду оперативного раскрытия преступления, которое произошло несколько часов назад в самом центре Николаева и задержания лиц его совершивших. Подобные нападения абсолютно недопустимы в мирном украинском городе и процесс задержания и наказания виновных должен быть максимально быстрым, публичным и показательным», – написал он.

Стадник добавил, что после инцидента пообщался с руководителем издания «Новости Н», который рассказал о деталях нападения на сотрудника редакции и озвучил мысли по поводу возможных мотивов нападавших.

«Пострадавший Александр Влащенко находится в больнице и получает всю необходимую помощь. Со своей стороны пожелал Александру скорейшего выздоровления и дал поручение руководству профильного управления держать «руку на пульсе», – сообщил Стадник.

«Также, разговаривал с руководителем ГУ Нацполиции в Николаевской области Александром Анохиным, который заверил, что ситуация находится на его личном контроле и по состоянию на сейчас все экипажи патрульной полиции города Николаева ориентированы на поиск злоумышленников. Также, к работе подключились оперативники криминальной полиции областного главка», – отметила глава ОГА.

Также Стадник рассчитывает, что в ближайшее время причастные к этому преступлению буду задержаны.