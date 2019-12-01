«Подобные нападения недопустимы в мирном городе», – губернатор Александр Стадник о ночном избиении николаевского журналиста

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что ситуация с нападением на журналиста теперь на личном контроле начальника Главка полиции, а сам пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.
Об этом глава ОГА написал на своей странице в Facebook.
Как известно, в ночь на 1 декабря в Николаеве неизвестные напали на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко. Перед избиением ему в лицо брызнули из газового баллончика.
«Жду оперативного раскрытия преступления, которое произошло несколько часов назад в самом центре Николаева и задержания лиц его совершивших. Подобные нападения абсолютно недопустимы в мирном украинском городе и процесс задержания и наказания виновных должен быть максимально быстрым, публичным и показательным», – написал он.
Стадник добавил, что после инцидента пообщался с руководителем издания «Новости Н», который рассказал о деталях нападения на сотрудника редакции и озвучил мысли по поводу возможных мотивов нападавших.
«Пострадавший Александр Влащенко находится в больнице и получает всю необходимую помощь. Со своей стороны пожелал Александру скорейшего выздоровления и дал поручение руководству профильного управления держать «руку на пульсе», – сообщил Стадник.
«Также, разговаривал с руководителем ГУ Нацполиции в Николаевской области Александром Анохиным, который заверил, что ситуация находится на его личном контроле и по состоянию на сейчас все экипажи патрульной полиции города Николаева ориентированы на поиск злоумышленников. Также, к работе подключились оперативники криминальной полиции областного главка», – отметила глава ОГА.
Также Стадник рассчитывает, что в ближайшее время причастные к этому преступлению буду задержаны.
«Кроме того, принял решение в ближайшее время более детально ознакомиться с ситуацией по обеспечению безопасности в городе Николаеве. Надеюсь, что руководство города вместе с полицией организуют «круглый стол» во время которого подробно расскажут каким образом реализуется и функционирует городская программа «безопасный город». Дополнительные меры предусмотрены, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности и могли спокойно ходить по улицам областного центра. Сразу отмечу - не хочу слушать о том, что все хорошо. Хочу, как и все николаевцы услышать о реальном положении дел. Как минимум, о том, почему освещения в городе есть только на некоторых центральных улицах, а когда отходишь на десять метров в сторону, то не понимаешь куда ты попал. Так быть не может», – отметил он.