Николаевская полиция открыла производство из-за нападения на журналиста и продолжает разыскивать злоумышленника

В полиции сообщили, что продолжают разыскивать злоумышленника, причастного к нападению на николаевского журналиста Александра Влащенко.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по улице Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся.

На место происшествия прибыли правоохранители, а также медики, после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что ситуация с нападением на журналиста теперь на личном контроле начальника Главка полиции, а сам пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.