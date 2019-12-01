На Николаевщине двое товарищей во время застолья начали выяснять отношения – гость застрелил женщину, которая пыталась их разнять

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В субботу, 30 ноября, в Вознесенском районе полицейские задержали мужчину, который застрелил женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел района мужчина из ружья убил местную жительницу.

Выяснилось, что 43-летний мужчина пришел в гости к знакомому и его сожительнице. Хозяева организовали застолье. Через некоторое время между гостем и владельцем дома возник конфликт. Мужчины решили выйти на улицу чтобы выяснить отношения, при этом гость прихватил с собой ружье, которое ему показывал хозяин. Уже во дворе женщина пыталась разнять мужчин. Тогда злоумышленник и выстрелил в сторону потерпевшей. После того, как женщина упала на землю и перестала подавать признаки жизни, преступник убежал.

Соседи, услышав крики сожителя о помощи, вызвали полицейских и медиков, которые только констатировали смерть местной жительницы.

Принятыми оперативными мерами полицейские установили местонахождение 43-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Обрез охотничьего ружья и боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос, по привлечению обоих мужчин к уголовной ответственности предусмотренной частью 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

Напомним, как на Николаевщине мужчина во время застолья ударил односельчанина ножом.

Виолетта Чех

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