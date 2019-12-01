На Николаевщине двое товарищей во время застолья начали выяснять отношения – гость застрелил женщину, которая пыталась их разнять

В субботу, 30 ноября, в Вознесенском районе полицейские задержали мужчину, который застрелил женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел района мужчина из ружья убил местную жительницу.

Выяснилось, что 43-летний мужчина пришел в гости к знакомому и его сожительнице. Хозяева организовали застолье. Через некоторое время между гостем и владельцем дома возник конфликт. Мужчины решили выйти на улицу чтобы выяснить отношения, при этом гость прихватил с собой ружье, которое ему показывал хозяин. Уже во дворе женщина пыталась разнять мужчин. Тогда злоумышленник и выстрелил в сторону потерпевшей. После того, как женщина упала на землю и перестала подавать признаки жизни, преступник убежал.

Соседи, услышав крики сожителя о помощи, вызвали полицейских и медиков, которые только констатировали смерть местной жительницы.

Принятыми оперативными мерами полицейские установили местонахождение 43-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Обрез охотничьего ружья и боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос, по привлечению обоих мужчин к уголовной ответственности предусмотренной частью 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

Напомним, как на Николаевщине мужчина во время застолья ударил односельчанина ножом.