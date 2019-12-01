В Николаеве двое домушников пытались избавиться от награбленного, когда увидели полицейских, но их задержали

В пятницу, 29 ноября, в Николаеве полицейские задержали двоих мужчин, которые проникли в квартиру и украли оттуда ювелирные изделия и ценные вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 18:00 того дня по спецлинии 102 поступило сообщение от николаевца о том, что несколько минут назад ему позвонила его взволнованная девушка и сообщила, что двое неизвестных мужчин, пытаются сломать входную дверь соседской квартиры.

Получив сообщение о совершении преступления, на место происшествия сразу направились все наряды патрульной полиции, которые находились поблизости, и следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. Первыми по указанному адресу прибыли патрульные, которые увидели, что из подъезда дома выбегает двое мужчин и выбрасывают вещи из рюкзаков. Не теряя ни минуты, правоохранители направились к злоумышленникам, которые увидели полицейских и пытались сбежать. Но в считанные минуты злоумышленники были задержаны патрульными.

На месте совершения преступления полицейские следственно-оперативной группы установили, что воры, один из которых местный житель, а другой - уроженец Луганской области, с помощью отмычки проникли в чужую квартиру, собрали ювелирные изделия и другие ценные вещи, вышли из квартиры. Спускаясь по лестнице, злоумышленники увидели полицейский автомобиль и начали выбрасывать похищенные вещи, маски и приборы, с помощью которых открывали двери.

Эксперт-криминалист осмотрел замок в двери квартиры и обнаружил следы взлома, а владелица квартиры узнала свои вещи.

Мужчин в возрасте 43 и 33-х лет доставили в Заводской отделения полиции, где, собрав всю доказательную базу и показания свидетелей, следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры преступникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража» и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.

Сейчас правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района и Николаева.