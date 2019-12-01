В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль депутата облсовета, владельца сети «Обжора» – убит его трехлетний сын

В воскресенье, 1 декабря, в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер.

Об этом сообщает Информатор.

Все произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно. Следствие продолжается.

Вячеслав Соболев Обновлено 19:45 По информации главреда «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, автомобиль принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву.

«Соболев с семьей выезжал на своем Рэндж Ровере от ресторана Марио на улице Льва Толстого. В этот момент убийца подбежал к машине и произвел выстрел - машина была в движении, пуля поразила ребенка (трехлетний мальчик, – ПН). Он погиб уже в "скорой помощи"...», – пишет Бутусов.

По его словам, Соболев из Енакиево, известен как бизнесмен на Донбассе, создатель одной из первых торговых сетей «Обжора». В 2010-11 годах был заместителем главы НАК «Нафтогаз». В 2015-м избран депутатом облсовета от Блока Петра Порошенко.

Напомним, в Днепре мужчина обстрелял автомобиль из ружья – водитель погиб на месте