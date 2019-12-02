«Учебники являются бесплатными»: В ГБР прокомментировали дело о хищениях ₴15 миллионов чиновниками Николаевской ОГА

Следователи Николаевского теруправления ГБР проводят досудебное расследование по факту закупки чиновниками Департамента образования и науки Николаевской областной государственной администрации и коммунальным учреждением «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского облсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, решениями Николаевского областного совета выделены средства для обеспечения доступа учащихся к использованию электронных учебников и пособий на 2018-2019 годы. Должностные лица через тендерные процедуры закупили услуги по доступу к электронным учебникам в одной из частных компаний на сумму 15 миллионов гривен.

«Государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными). Поэтому, закупленные должностными лицами электронные учебники и пособия является безвозмездно доступными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», – подчеркнули в ГБР.

Следователи ГБР уже провели обыски на территории Одесской и Николаевской областей по месту расположения распорядителей бюджетных средств, а также по месту расположения компаний, в которых закупались услуги по доступу к электронным учебникам.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области, а оперативное сопровождение - управление СБУ в Николаевской области.

Производство квалифицировали как завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (часть 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что в рамках этого производства 28 ноября следователи ГБР изымали документы в здании Николаевского облсовета.

Речь идет о программе «Электронный учебник», которую в Николаевской области внедряла команда теперь уже экс-главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. За эту программу отвечал его заместитель Александр Кушнир. В качестве примера внедрения программы он приводил Врадиевский район, где все учебные заведения подключились к системе «Электронный учебник».

По информации «Преступности.НЕТ», уголовное производство было открыто в июне 2019 года. При этом услуги по закупке ключей доступа были заказаны у одесской фирмы «Электроник Солюшенс». В частности, 1 июля 2019 года коммунальное учреждение «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского областного совета (именно в нем сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски) заключило договор на сумму в 9,98 миллионов гривен. При этом 13 апреля 2018 года Департамент образования и науки Николаевской ОГА заключил с этой же фирмой договор на 12,9 миллионов гривен.

По информации издания «Думская», ПП «Электроник Солюшенс» принадлежит некоему Дмитрию Скоморохову. Ранее фирма называлась «Карлитон-Сервис» и занималась организацией похорон, но в 2017-м переквалифицировалась на «консультационные услуги в области компьютерных технологий» и «деятельность по управлению компьютерным оборудованием». В Одессе она оказала аналогичных услуг на 14 миллионов гривен. При этом издание отмечает, что услуги у этой компании придется заказывать каждый год.