В Одесском аэропорту на ремонтах присвоили 11 миллионов гривен, – СБУ

В СБУ заявили, что разоблачили коррупционную схему присвоения более 11 миллионов гривен коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» во время ремонтных работ на территории объекта.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности. Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема-передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Таким образом, злоумышленники присвоили свыше 11 миллонов гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта. Благодаря вмешательству Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ этот риск исключено.

Во время обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственных операциях.

Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к схеме, осуществляли сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.