В Заводском районе Николаева неизвестные угнали припаркованный у дома «Volkswagen» на еврономерах – авто разыскивает полиция

Фото - иллюстрация Николаевская полиция разыскивает угнанный автомобиль, который местный житель оставил в Заводском районе Николаева, после чего транспортное средство пропало.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию Заводского района обратился местный житель, который сообщил, что 1 декабря около 18:00 он оставил свой автомобиль «Volkswagen Passat» черного цвета с государственными номерными знаками ZGY29336, у дома №43-А по улице Пограничной в Николаеве. Утром 2 декабря около 7:30 потерпевший обнаружил пропажу своего транспортного средства.

Следственным отделением Заводского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает от наложения штрафа до ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Заводской отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, сорок четвёртом, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102», – отметили в ведомстве.

Напомним, что николаевец заявил, что неизвестные в масках и с автоматом угнали его автомобиль «BMW». На территории Витовского, Николаевского районов и в Николаеве ввели план «Перехват».