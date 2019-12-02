Бросить гранату и обвинить Титова: Мужчина рассказал, как ему предложили поучаствовать в захвате завода в Николаеве под протекцией Божило

Адвокат Владимир Тимошин опубликовал видео опроса мужчины, который заявил, что ему звонил соучредитель завода «Конкордпласт 2000» Владимир Приходько и предлагал организовать нападение на это предприятие, чтобы обвинить в этом Михаила Титова, а ответственность за это исполнители не понесут из-за содействия зампрокурора Николаевской области Степана Божило.

Соответствующее видео от 31 октября адвокат опубликовал в Facebook.

– В августе 2019 года мне позвонил неизвестный на тот момент человек. Он представился как Приходько Владимир. Сослался, что узнал мой номер от адвоката Михайлова Глеба и сказал, что считает, что я могу помочь ему в определенном вопросе. Естественно я поинтересовался, чем могу быть ему полезен, на что он сказал: «в связи с твоей деятельностью ты знаешь АТОшников и можно организовать определенную подработку для них». Я спросил: какую? Мне объяснили, что есть конфликтная ситуация по заводу «Конкордпласт 2000» и во избежание каких-то определенных моментов для Приходько есть интерес, чтобы произошла конфликтная ситуация на данном предприятии. Я уточнил подробно, что конкретно ему от меня нужно и мне озвучили, что нужна группа людей, человек пять или более, в черной форме, которые должны зайти на территорию предприятия, набить охрану, порвать им вещи частично, бросить гранату или взрывпакет. В итоге по приезду полиции эти ребята, переодевшись, должны дать показания, что эти действия совершили люди, которые или приближенные, или с охранной фирмы, которая имеет отношение к Михаилу Титову, – рассказывает мужчина.

После такого предложения мужчина спросил собеседника об уголовной ответственности, но тот начал убеждать, что за подобные действия ничего не будет, потому что ему помогает заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило.

– Мне ответили, что не переживай и что у правоохранителей ко мне никаких вопросов не будет, так как содействие им оказывает один из заместителей прокурора. Я уточнил кто именно. Мне ответили, что это Божило, заместитель областного прокурора. Я, подумав, ответил отказом на это предложение, так как посчитал эти действия неправомерными, – заявил он.

После этого Приходько якобы попросил соблюдать конфиденциальность этой беседы и их разговор прекратился. Позже мужчина перезвонил адвокату Глебу Михайлову и сообщил об этом телефонном разговоре, но тот сказал, что ничего не знает, а через время посоветовал записать данное видео.

Как известно, адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

Напомним, в феврале в 2018 года в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтожении документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на директора и соучредителя Андрея Кривохижу «Конкордпласт 2000». А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.

29 ноября 2018 года в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через Хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра.» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

16 октября 2019 года Кассационный суд оставил в силе решение Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Одессы, которым признано незаконным «собрание» учредителей, в ходе которого сместили директора крупного завода металлоплатиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрея Кривохижу, а в дальнейшем начали вывод имущества предприятия.