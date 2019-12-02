Военнослужащая Звиробий, которая с нардепом угрожала Зеленскому, отказалась заходить на допрос в кабинет следователя ГБР

Военнослужащая Вооруженных сил Украины Маруся Звиробой, которая вместе с нардепом от партии Петра Порошенко высказывала на видео варианты смерти Президента Украины Владимира Зеленского, заявила, отказалась заходить в кабинет следователя Госбюро расследований для участия в допросе.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Я поздоровалась в коридоре, но пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как они по закону должны указать информацию, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре», - заявила Звиробий.

По словам военнослужащей, ее следователь – «хороший парень», но его начальник «действует по беспределу».

«Мне оставили непонятный для меня вызов, когда обыскивали. Там не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваем, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого - тоже непонятно. Тоже непонятно, на какое следственное действие меня вызывают - допрос, вручение подозрения, что это? Это грубое нарушение закона», - объяснила она.

Звиробий сообщила, что будет ждать законно составленный вызов со всеми отсутствующими пунктами. Она отказалась приходить на допрос, пока это не напишут официально. Пока она оформила обращение в канцелярии с требованием прописать ее статус и назвать производство, в рамках которого ее вызывали.

Маруся Звиробий также сообщила, что ей не вернули игрушку ее дочери - пистолетик, который изъяли во время обыска. Активисты, которые пришли поддержать Звиробий под ГБР, принесли с собой игрушечное «оружие».

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

В «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.

Позже нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.

В ноябре текущего года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.