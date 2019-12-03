В Индии организовали фейковую свадьбу, чтобы поймать убийцу – невестой была сотрудница полиции под прикрытием

Индийские полицейские провели необычную спецоперацию по поимке особо опасного преступника – для этого пришлось организовать фейковую свадьбу.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Hindustan Times».

За поимку Балкишана Чобея полиция предлагала 10 тысяч рупий (около 3,5 тысяч гривен) – в августе он убил человека.

Представители полиции рассказали, что несколько раз пытались словить преступника, но он «постоянно ускользал». До полицейских дошли слухи, что мужчина активно ищет себе жену, после чего спланировали свадебную спецоперацию.

Одна из полицейских использовала чужой номер и «случайно» позвонила Чобею. После этого он ей перезвонил, и они начали общаться. Через неделю полицейская предложила выйти за него замуж.

Они договорились встретиться в храме в селе Бижури. Полицейская приехала туда вместе с отрядом под прикрытием, в гражданской одежде. Когда Чобей приехал туда, его сразу же арестовали. Преступник уже сидит в тюрьме.

Напомним, что в одном из штатов Индии полиция в своем Instagram-аккаунте использует мемы с призывами не совершать преступления.