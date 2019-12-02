В Берлине неизвестные ограбили музей спецслужбы Штази

В Берлине 1 декабря грабители проникли в музей полиции Штази.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По заявлению полиции, воры попали в здание через окно первого этажа поздно вечером 30 ноября или же рано утром 1 декабря. Воры разбили несколько витрин и похитили несколько медалей и драгоценности, а затем исчезли незамеченными. Лишь утром 1 декабря один из сотрудников музея Штази заметил разбитые витрины в выставочном зале и известил полицию.

Музей расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности Германской демократической республики – спецслужбы, известной под сокращенным названием Штази. Она тесно сотрудничала с Комитетом государственной безопасности СССР во времена, когда восточная Германия была подконтрольна Советскому союзу.

Ограбление произошло через несколько дней после другого громкого случая – похищения драгоценностей из музея в немецком Дрездене.