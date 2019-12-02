Следователи Николаевского ГБР вручили подозрение руководству управления ГМС Одесской области за хищение почти миллиона гривен

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в завладении бюджетными 898 тысячами гривен начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что должностные лица ГМС, находясь в сговоре с предпринимателями, внесли заведомо ложные сведения в акты принятия выполненных строительных работ, проведенных в своих служебных помещениях.

На основании этих поддельных актов Госказначейство перечислило на счета подрядчиков 898,7 тысяч гривен бюджетных средств.

Кроме чиновников, следователи ГБР также сообщили о подозрении субъектам предпринимательской деятельности - участникам «схемы».

Уголовное производство квалифицировали как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины) и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 366 УК).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.

Отметим, что начальником ГУ ДМС в Одесской области является Елена Погребняк, первым заместителем начальника – Иван Безкищенко.