В СБУ заявили, что выявили в Новой Одессе конвертцентр с ежемесячным оборотом в 50 миллионов гривен

СБУ и налоговая милиция выявила в Новой Одессе фирму, которая завладела около 50 миллионами бюджетных гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Службе безопасности Украины.

В ходе следствия установлено, что фирма, которая закупала сельскохозяйственные культуры проводила часть сделок фиктивно. Это позволяло формировать налоговый кредит, который в дальнейшем возмещался из государственного бюджета.

По полученным данным, теневой оборот в месяц в среднем достигал более 50 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ и налоговой милиции сейчас проводят обыски за местом регистрации фирмы, на территории мощностей и в домах, автомобилях фигурантов. Изъято документы, печати, электронные носители информации.

Уголовное производство квалифицировали по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей»).

В распоряжении редакции «Преступносити.НЕТ» также есть определение Центрального райсуда Николаева о проведении этих следственных мероприятий, согласно которым речь идет об ООО «Сан Флауэр», которая занимается переработкой солнечного масла. Директором фирмы является Алексей Колесниченко, до апреля 2019 года – Виталий Иванов. Владелец «Сан Флауэр» – Игорь Лептуга.

Лептуга Игорь Олегович также является основателем ряда других фирм в Николаевской области: ЗАО ООО «СТО Жигули», ФХ «Троя Нова», ООО «Агрофирма «Атика», ОФООП «Еланецкая стража».

Напомним, как в Днепре организатор конвертцентра пытался скрыться от СБУ, разбил свой «Lexus» и повредил 10 автомобилей.