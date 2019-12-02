Полиция рассматривает три версии покушения на депутата Киевского облсовета, при котором застрелили его трехлетнего сына

По делу о готовящемся покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына рассматривают три версии.

Об этом во время брифинга 2 ноября сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

– Основные версии, которые нами рассматриваются: это семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошла и в настоящее время профессиональная деятельность гражданина, – сказал Клименко.

На уточняющий вопрос, может ли быть причиной покушения то, что Соболев проходит свидетелем или фигурантом в каком-то уголовном деле, Клименко ответил, что пока не имеет таких сведений.

Кроме того, он отметил, что в автомобиль Соболева стреляли из соседнего дома из карабина калибра 7,62 мм, где нашли соответствующую гильзу.

Двум подозреваемым по 18 и 19 лет. Один является уроженцем Западной Украины, второй - Центральной.

После преступления Вячеслава Соболева взяли под охрану полиции. В автомобиле в момент стрельбы, кроме ребенка, находились его родители и еще одна родственница.

Напомним, в Днепре мужчина обстрелял автомобиль из ружья – водитель погиб на месте.