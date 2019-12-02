Киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко

Андрей Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского совета Вячеслава Соболева и убил его трехлетнего сына, награжден орденом «За мужество» третьей степени.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на «Украинские новости».

Лаврега был награжден за участие в АТО. Указ тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал 13 октября 2018 года.

Издание опубликовало копию этого указа.

Отмечается, что Лаврега служил в «Правом секторе» у командира с позывным «Червень». С Лаврегой был второй боец «Правого сектора» - он наводил киллера и общался с заказчиком. Фамилия бойца Семенов. Они с Лаврегой дружили во время службы.

«Червень» в комментарии «Гордон» отзывается о нем как о хорошем снайпере и примерном бойце.

– Один из задержанных – Семенов. Если не ошибаюсь, зовут Алексей. Но его я не очень хорошо помню, поэтому мало что могу о нем рассказать. А вот Андрей Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Армия воюет по три месяца – потом ротация бригад. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами. Причем Лаврега очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Ушел из подразделения и вернулся домой около семи месяцев назад со словами: «Больше не могу, я наелся. Не знаю, что буду дальше делать». После этого не подымал трубку мы волновались за него. Контакта с ним не было. И таких, как он, – сотни, тысячи, – подчеркнул «Червень».

Как известно, 1 декабря в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер. Вскоре стало известно, что автомобиль, в который стреляли злоумышленники, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву. А в результате обстрела погиб его трехлетный сын.

2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека.