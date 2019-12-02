Президенту Академии аграрных наук объявили о подозрении, потому что он применил силу к государственному исполнителю

Главе Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) сообщили о подозрении по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность работника государственной исполнительной службы»), потому что он вытолкал из своего кабинета государственного исполнителя.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции Украины.

Отметим, что речь идет о президенте академии аграрных наук Ярославе Гадзало.

В октябре государственный исполнитель прибыл в Национальную академию аграрных наук Украины для проверки исполнения решения суда о восстановлении в должности директора государственного предприятия, которое входит в состав учреждения. Кроме того, государственный исполнитель должен был вручить высокопоставленному чиновнику НААН постановления об открытии исполнительного производства.

Чиновник вмешался в деятельность государственного исполнителя, чтобы не допустить объявления ему постановления. Он вытолкнул государственного исполнителя из своего служебного кабинета и не допустил получения постановления об открытии исполнительного производства.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции провели обыск в помещении НААН, чтобы изъять видео и другие документы, имеющие значение для расследования уголовного производства.

Следователи Национальной полиции Украины в течение 2015-2019 годов начали расследование по 315 уголовным производствам по фактам возможного совершения преступлений должностными лицами НААН Украины и ее структурных подразделений на территории почти всех областей Украины.

«Основными причинами недополучения дохода, хищения имущества и нанесения ущерба НААН Украины является заключение заведомо убыточных договоров о совместной деятельности, в том числе сдача в аренду земельных участков по заведомо заниженным ценам и на невыгодных для НААН Украины условиях. Также речь идет о занижении урожайности и дальнейшем присвоении собранного урожая, растрате имущества, использовании различных преступных схем и способов, и растрате средств, выделенных на закупку сельскохозяйственной продукции, гербицидов», - сообщили в Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство украинской академии аграрных наук переписало на себя и родственников «ведомственные» участки земли.