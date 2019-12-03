За «короля контрабанды» Альперина внесли ₴70 миллионов залога – он вышел из СИЗО

За одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого НАБУ и САП подозревают в организации махинаций на таможне, внесли залог в размере 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, одесского бизнесмена должны были уже выпустить из СИЗО.

Также на странице Альперина в Facebook появился пост, где он пишет о приятном «воздухе свободы».

Напомним, высший антикоррупционный суд арестовал «короля контрабанды» Альперина с залогом в 70 миллионов. Ранее НАБУ по делу контрабандиста Альперина задержало руководство Киевской таможни.

В конце ноября 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре 2017 года у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.