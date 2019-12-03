«Правую руку» директора ГБР подозревают в получении $150 тысяч взятки – Зеленский требует перезагрузки ведомства

Во вторник, 3 декабря, НАБУ проводит обыск у близкого соратника директора Государственного бюро расследований Игоря Щербины по подозрению в получении взятки в 150 тысяч долларов США.

Об этом сообщает «Новое время».

По данным издания, Щербина и В. Шевченко пытались продать закрытие уголовного дела в ГБР за 150 тысяч долларов и даже получили уже за это половину суммы. Сейчас у них проходят обыски.

Следователи проверяют на причастность к преступлению директора ГБР Романа Трубы.

Щербина в 2014-2015 годах был начальником главного следственного управления Генпрокуратуры, а Труба его заместителем в управлении и работал под руководством Щербины. СМИ сообщали о том, что Труба – кум Щербины.

Издание опубликовало фотографию, из которой можно сделать вывод о том, что Щербина раздавал визитки, на которых указано, что он является сотрудником ГБР, хотя это не так.

По информации «Преступности.НЕТ», Щербина был внештатным советником директора ГБР Романа Трубы.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что «правая рука» директора ГБР подозревается во взяточничестве и призвал к перезагрузке ведомства.

В своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что уголовное дело, за закрытие которого Щербина пытался взять взятку, касалось застройщика. Задержали Щербину при получении половины оговоренной суммы взятки. По информации Лещенко, Щербина – кум Сергея Пашинского.

«После назначения Трубы на ГБР Щербина стал «серым кардиналом» при нем. Из-за связки Трубы с Щербиной главу ГБР и называли на первом этапе «человеком Пашинского». Это, впрочем, не помешало Трубе добиться взятия Пашинского под стражу», — написал он.

Директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале сообщил, что узнал о данном событии из новостей, но отрицает возможность «продажи» уголовных дел сотрудниками ведомства.

О задержанном на взятке он говорит как о «бывшем коллеге с времен ГПУ» и уверяет о готовности сотрудничать со следствием.

При этом он отметил, что считает свое ведомство неудобным для высокопоставленным чиновников и, что его пытаются снять с должности.