В Британии автомобиль въехал в группу школьников – погиб 12-летний мальчик

В Британии 51-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве после гибели 12-летнего мальчика в результате «преднамеренного» наезда автомобиля на группу школьников.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.

Жителя города Лоутон также арестовали по шести пунктам обвинения в покушении на убийство и причинении смерти в результате опасного вождения. Ему предъявлены обвинения, в том числе в причинении тяжких телесных повреждений при вождении автомобиля, неосторожной остановке на месте столкновения и вождении без страховки.

Инцидент произошел вскоре после окончания учебного дня, примерно в 15:20 в понедельник, 2 декабря. Четыре подростка, вероятно, ученики средней школы Дебден-парк в Лоутоне, и 53-летняя женщина также пострадали в результате наезда.

Полиция сообщила, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. По версии правоохранителей, наезд был преднамеренным.

Ранее сообщалось, что в Италии водитель облил бензином и поджег автобус с детьми.