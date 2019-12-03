В НАБУ рассказали подробности задержания на взятке советника директора ГБР

В НАБУ подтвердили, что 3 декабря задержали двух человек на крупной взятке, за которую должны якобы закрыть уголовное производство – их действия квалифицировали как мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как известно, речь идет о экс-начальнике Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоре Щербине. По информации «Преступности.НЕТ», Щербина был внештатным советником директора ГБР Романа Трубы. Другой задержанный – некий В. Шевченко. Исходя из сообщения НАБУ он является предпринимателем в сфере строительства.

«Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщика 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщика. Лиц задержали после получения ими первого транша в 75 тыс. долл. США из оговоренных 150 тыс. долл. США», – говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190, частью 2 статьи 15, части 4 статьи 27 части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.