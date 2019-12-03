Суд заочно арестовал олигарха и экс-нардепа Жеваго – его объявили в международный розыск

Константин Жеваго Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату и олигарху Константину Жеваго, которого подозревают в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание», - говорится в сообщении.

Это постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи компетентным органам Украины.

Напомним, что недавно Государственное бюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго по делу о растрате 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и кредит». В прошлом месяце следователи ГБР заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Константин Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 миллиард долларов.

Также с с 30 декабря 2017 года долей телеканала «Эспрессо» у 77,5% владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, владельцем которого является Иван Жеваго, сын украинского миллиардера Константина Жеваго.