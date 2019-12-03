На Сумщине пограничники задержали неплательщика алиментов с запретом на выезд, который пытался перейти границу с РФ пешком

Пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который пытался скрыться на территории РФ с долгами по алиментам.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

40-летнего мужчину, гражданина Украины, обнаружил пограничный наряд отдела «Середина Буда». Украинец шел в направлении российского населенного пункта Зерновое.

Информация о возможном нарушении границы поступила от участкового инспектора пограничной службы. Оперативная группа прибыла на вероятное место нарушения границы на опережение и задержала его.

Впоследствии выяснилось, что несколько часов назад мужчина пытался попасть в Россию законно - железнодорожным транспортом. Но во время прохождения паспортного контролю оказалось, что он имеет задолженность по алиментам, поэтому ему было отказано в пересечении границы.

Ранее сообщалось, что в Очакове неплательщик алиментов после запрета выезда заграницу одним платежом погасил задолженность в ₴165 тысяч.