На Николаевщине отдали под суд обвиняемого в жестоком убийстве фермера и его жены – ему грозит пожизненное заключение

В суд 3 декабря направили обвинительный акт относительно 44-летнего жителя села Висунск Березнеговатского района по делу об убийстве семьи местных фермеров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 15 мая в Березнеговатском районе в собственном доме сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы. 11 июля полиция задержала 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.

Позже выяснилось, что подозреваемый в убийстве на Николаевщине фермера и его жены не признает свою вину – его оставили под арестом.

Злоумышленник ранее работал бухгалтером у погибшего фермера и в 2013 году был уволен за махинации с деньгами.

«Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 187, пункты 1, 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений и разбой). За совершенное ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы», – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, как 10 сентября в Снигиревке в частном домовладении было обнаружено тело 60-летнего хозяина с внешними признаками насильственной смерти и следами пыток. Осмотрев тело погибшего и его дом, полицейские пришли к выводу, что преступление было совершено по корыстным мотивам: на это указывали беспорядок в комнате и характер выявленных ранений на теле мужчины. 20 сентября в результате следственно-оперативных действий полицейские установили и задержали злоумышленника, который утюгом пытал жителя Снигиревки до смерти.