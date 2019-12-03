В Харькове на стену бутика, торгующего шубами, повесили труп выпотрошенной овцы 18+

В центре Харькова, на улице Маяковского неизвестные повесили на стену бутика «Анастасия Меховая» труп выпотрошенной овцы.

Об этом сообщает сайт «057».

Животное подвесили за шею на табличку с названием магазина. В полиции сообщили, что проверяют информацию о происшествии.

«Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции около 7:30. На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции сейчас работают на месте происшествия. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются», - рассказали полицейские.

Напомним, что с 4 августа 2017 года в Украине ввели уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

Ранее сообщалось, что николаевца арестовали на месяц за убийство собаки.