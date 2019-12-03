На Николаевщине будут судить водителя, которого обвиняют в гибели пять человек

В суд передали дело 21-летнего водителя автомобиля «Opel Vectra», обвиняемого в гибели пяти человек в ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагедия произошла 14 октября около 19:30 на 103-м км автодороги «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе. Водитель автомобиля «Opel Vectra» грубо нарушил правила дорожного движения – перед началом обгона не убедился, что полоса встречного движения свободна на достаточном для маневра расстоянии. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «АЗЛК-21412» («Москвич»).

В результате столкновения погибли 48-летний водитель «АЗЛК» и двое его пассажиров, мужчина и девятилетняя девочка, а также 29-летняя пассажирка «Opel Vectra». Впоследствии в больнице от полученных травм скончалась 4-летняя девочка, пассажирка автомобиля «АЗЛК». Еще три человека в ДТП получили травмы.

Водитель обвиняется по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек»). 2 декабря обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.