В одесской больнице пьяная мать пыталась задушить подушкой своего младенца

В Одессе пьяная женщина в больнице пыталась задушить своего пятимесячного ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Одесской области.

Происшествие произошло в ночь с 30 ноября на 1 декабря. 33-летняя женщина находилась в больнице со своим пятимесячным сыном. Когда ребенок начал плакать, пьяная мать попыталась «успокоить» его, накрыв подушкой.

Происходящее прекратила соседка по палате, которая увидела действия женщины и забила тревогу. полицейские немедленно забрали женщину и доставили ее в свой отдел.

Как выяснилось, все началось с водки, которую женщина купила в ближайшем магазине. Вернувшись с бутылкой в ​​палату, она взялась за распитие водки. В это время малыш проснулся и начал плакать. Чтобы ребенок не мешал, мать взяла подушку и положила ее на лицо сына.

Следователи квалифицировали действия матери как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине уже объявили о подозрении по части 2 статьи 15 и пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - пожизненное лишение свободы.

Напомним, как в Николаеве суд приговорил женщину, которая будучи пьяной сбросила сына-младенца с Ингульского моста, к 10 годам тюрьмы