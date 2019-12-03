В Татарстане пьяный мужчина зарезал бывшую жену и двоих детей – третьему сыну удалось сбежать через окно

Пьяный житель Татарстана убил бывшую жену и двух детей, третий сын, получивший ножевые ранения, успел сбежать.

Об этом пишет «Лента.ру».

Трагедия произошла в квартире жилой многоэтажки на Юбилейной улице в городе Менделеевск. 41-летний Айнур Харисов приехал к бывшей супруге Ангелине Башаровой, чтобы навестить своего двухлетнего сына, который проживал с матерью после развода.

По предварительным данным, он зарезал несколькими ножами женщину 41 года, 19-летнего юношу и двухлетнего мальчика. Из квартиры сбежал третий мальчик, 11 лет, он и вызвал полицию в 3:30 по местному времени. Босой ребенок в одних трусах прибежал в ближайшую от дома пекарню за помощью. Женщины вызвали полицию и скорую помощь. Затем они укутали мальчика в теплую одежду и попытались обработать раны.

По словам ребенка, он проснулся посреди ночи от криков. В тот момент отчим уже убил его мать и старшего брата. Плакал двухлетний малыш. Никита выскочил из комнаты, но мужчина напал на него с ножом, а потом приказал вернуться к себе — сказал, что займется им позже, а сам пошел закрывать на замки все двери. Но мальчик разбил окно в комнате и убежал.

Мотив убийства, предварительно, ревность и алкогольное опьянение. Харисов был трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, а месяц назад в пьяном состоянии сам себя пырнул ножом в живот. Погибшая Ангелина в злоупотреблении спиртным замечена не была, работала в соцзащите и занималась воспитанием детей.

Ранее сообщалось, что в Запорожье нашли мёртвыми супружескую пару и их сына.